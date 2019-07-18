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Körfez'de büyük gerilim! İran bir gemiye el koydu

İran Devrim Muhafızları, Umman Körfezi'nde yabancı bir petrol tankeri ele geçirdiklerini bildirdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:02
Körfez'de büyük gerilim! İran bir gemiye el koydu

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın Körfez'de yabancı bir petrol tankerini ele geçirdiklerini duyurdu.

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları'nın Umman Körfezi'nde bir milyon varil yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 12 personelin görev yaptığı yabancı bayraklı bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

Açıklamada geminin kime ait olduğu belirtilmezken, konu ile alakalı başka bir bilgi paylaşılmadı.

İran'ın gemisine İngiltere el koymuştu

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu. İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:02
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