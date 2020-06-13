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Aktüel

Körfez’de birim müdürleri toplantısı düzenlendi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 19:03:01 -
Körfez’de birim müdürleri toplantısı düzenlendi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare toplantısı düzenledi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, belediye birim müdürleri ile bir araya gelerek 2020 yılı birinci çeyrek performans çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Söğüt, 2020 yılı içerisinde yapılacak çalışmaları ve projeleri masaya yatırdı ve “Belediyecilik vizyon ve proje geliştirme sanatıdır. Bu dönemde Körfez için bu minvalde canla başla çalışacağız” dedi.


Birim müdürlerini tek tek dinleyerek 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Söğüt, “Her durumda ve her şartta ilçemize hizmet etmek en temel görevimiz. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren belediyemizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk, gerekli tüm önlemleri aldık. Görevlerini üstün çaba harcayarak, fazlasıyla yerine getiren tüm meslek gruplarına minnet duygularımızı iletiyoruz. Ben öncelikle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda, temizlik, zabıta, park bahçeler ekiplerimiz başta olmak üzere sahada olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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