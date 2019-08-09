0553 313 94 23

Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Projesi ile son 7 ayda 38 ton tekstil atığı toplandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:21
Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Projesi ile son 7 ayda 38 ton tekstil atığı toplandı.


Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Projesi büyük ilgi gördü. İlçe genelinde belirli noktalara koyulan, halk dilinde ‘Sarı Kutu’ olarak bilinen dönüşüm kutularına, tekstil atıkları bırakılıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında, atık depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmak için hazırlanan projeye vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Ev ve işyerlerinde oluşan giyim, ayakkabı ve tekstil atıklarının bırakıldığı tekstil kumbaraları ile 2019 yılının ilk 7 ayında 38 ton atık toplanarak ekonomiye geri kazandırılmış oldu.


Öte yandan belediye ekipleri ilçe genelindeki yollardaki yağmur suyu mazgallarının içini temizleyerek zarar gören ve kırılan mazgalları da değiştiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    METİP alanında verilen eğitimler çocuk işçiliğini önlüyor
    1. METİP alanında verilen eğitimler çocuk..
    2. İşçilerden HDP’li belediyenin kıyımına..
    3. Kamu işçisi için yüzde 7+4 zam teklif..
    4. Altın fiyatları
    5. Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood..
    6. Adapazarı’nda ilk Bebek Bakım Odası..
    7. Çarptığı bahçe duvarının üzerine çıkan..
    8. Başkan Kibar ve temizlik işçileri aynı..
    9. Kamboçya'da mağarada mahsur kalan adam..
    10. Venedik’ten cruise gemilerine yasak
    11. Cudi Dağı’nda su samuru görüntülendi
    12. Vicdansızlar 81 yaşındaki yaşlı kadını..
    13. ’Gölpazarı Gıda Organize Sanayi..
    14. Stres kaşları döküyor
    15. Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler..
    16. TRT Çocuk, bayramda da çocukları..
    17. Cadde ve kaldırımlar geleneksel dokuya..
    18. Katlı otopark Kurban Bayramı’nda..
    19. Düşen faizler, Diyarbakır’daki konut..
    20. Kazdağları için sahilde tango yaptılar
    21. Bakan Albayrak'tan kritik döviz..
    22. THY bayramda 1 milyon 250 bini aşkın..
    23. Sokak hayvanları bayramda da yalnız..
    24. Bursa Nilüfer İrfaniye
    25. ATO Başkanı Baran: "Brexit sonrası..
    26. Bilecik’te Kurban Bayramı gıda..
    27. İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Sağlıklı..
    28. Edirne AB Bilgi Merkezi’nden AB..
    29. Albayrak: "Türbülanstan çıktık,..
    30. Derin dondurucularda ‘bayram’ indirimi
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!