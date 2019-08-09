Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Projesi ile son 7 ayda 38 ton tekstil atığı toplandı.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Projesi ile son 7 ayda 38 ton tekstil atığı toplandı.

Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tekstil Atıkları Geri Dönüşüm Projesi büyük ilgi gördü. İlçe genelinde belirli noktalara koyulan, halk dilinde ‘Sarı Kutu’ olarak bilinen dönüşüm kutularına, tekstil atıkları bırakılıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında, atık depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmak için hazırlanan projeye vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Ev ve işyerlerinde oluşan giyim, ayakkabı ve tekstil atıklarının bırakıldığı tekstil kumbaraları ile 2019 yılının ilk 7 ayında 38 ton atık toplanarak ekonomiye geri kazandırılmış oldu.

Öte yandan belediye ekipleri ilçe genelindeki yollardaki yağmur suyu mazgallarının içini temizleyerek zarar gören ve kırılan mazgalları da değiştiriyor.

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