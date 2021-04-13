  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşıldı! Katar Emiri uzlaşı sonrası ilk kez o ismi aradı
Dünya

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşıldı! Katar Emiri uzlaşı sonrası ilk kez o ismi aradı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ramazan ayını kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 06:33:00 -
Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşıldı! Katar Emiri uzlaşı sonrası ilk kez o ismi aradı

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan haberde, Katar Emiri Temim'in Kral Selman'ı telefonla aradığı belirtildi.

Katar Emiri Temim'in Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayını tebrik ettiği görüşmede, Selman'ın da Katar Emiri Temim'in ramazan ayını kutladığı ifade edildi.

Görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Suudi Arabistan liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türklere skandal engelleme! Rus ayısı kudurdu
Dünya

Rusya'dan Türklere skandal engelleme! Rus ayısı kudurdu

​Rusya’dan Gürcistan’a geçmek için bekleyen Türkiyeli tır şoförleri, Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda yaklaşık 200 kilometre kuyruk oluşturdu...
Teravih namazına niyet!
Oruç

Teravih namazına niyet!

Teravih namazında her dört rekatta niyet edilir mi? Teravih namazında her iki rekatta niyet edilir mi? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pey..
Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler
Gündem

Lavrov'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' uyarısı! Cevap Alabarda'dan geldi: Buna bıyık altından gülerler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği SİHA'larla ilgili küstah bir açıklamada bulundu. Strateji Uzmanı Yusuf ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay