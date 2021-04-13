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Dünya Körfez uzlaşısı sonrası çok kritik hamle!
Dünya

Körfez uzlaşısı sonrası çok kritik hamle!

Katar Emiri Al Sani, Körfez uzlaşısı sonrası ilk kez Suudi Arabistan Kralı Selman'ı telefonla aradı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 07:26:00 -
Körfez uzlaşısı sonrası çok kritik hamle!

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ramazan ayını kutladı.

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan haberde, Katar Emiri Temim'in Kral Selman'ı telefonla aradığı belirtildi.

Katar Emiri Temim'in Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ramazan ayını tebrik ettiği görüşmede, Selman'ın da Katar Emiri Temim'in ramazan ayını kutladığı ifade edildi.

Görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Suudi Arabistan liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

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