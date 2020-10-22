Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 250'ye, Umman'da 1147'ye, Kuveyt'te 730'a, Katar'da 228'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 474'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 15 kişi daha yaşamını yitirdi, 401 yeni vaka tespit edildi, 466 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 250'ye, vaka sayısı da 343 bin 774'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 330 bin 181'e ulaştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 10 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 353 kişinin enfekte olduğu, 582 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1147'ye, vaka sayısının 111 bin 837'ye, hastalığı atlatanların da 97 bin 949'a çıktığı ifade edildi.

Bu arada, Umman Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi, ülkede 9 Ekim'den bu yana uygulanan gece sokağa çıkma yasağının 24 Ekim Cumartesi günü sona ereceğini, okulların ise kasım ayı başında açılacağını duyurdu.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Kovid-19'dan 9 kişi daha yaşamını yitirdi, 889 yeni vaka kaydedildi, 798 kişi de sağlığına kavuştu.

Toplam can kaybının 730'a, vaka sayısının 119 bin 420'ye çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 110 bin 714 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, salgında 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 252 yeni vaka tespit edildiğini, 235 hastanın ise iyileştiğini açıkladı.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 228'e, vaka sayısı 130 bin 462'ye, iyileşenlerin sayısı ise 127 bin 328'e ulaştı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1578 yeni vaka tespit edildi, 1550 kişi de sağlığına kavuştu.

Virüs kaynaklı can kaybının 474'e, vaka sayısının da 120 bin 710'a yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 113 bin 364'e ulaştı.



