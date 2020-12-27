  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hazırlık toplantısı Katar'ın da katılımıyla yapıldı
Aktüel

Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hazırlık toplantısı Katar'ın da katılımıyla yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:24:03 -
Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin hazırlık toplantısı Katar'ın da katılımıyla yapıldı

DOHA (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin hazırlık toplantısı, dışişleri bakanları düzeyinde Katar'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, ocak ayında 41'inci kez yapılması planlanan zirvenin sanal ortamda gerçekleşen hazırlık toplantısında, Katar'ı, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan el-Murayhi temsil etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA ise söz konusu toplantıda, sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda Körfez ülkelerinin ortak eylem sürecinin güçlendirilmesiyle ilgili alınan kararlar ile KİK zirvesinin gündemine alınan tüm konuların görüşüldüğünü bildirdi.

KİK Zirvesi'nin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Zirvede, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Dev akıllı telefon üreticileri Türkiye’de üretim yapacak”
Ekonomi

“Dev akıllı telefon üreticileri Türkiye’de üretim yapacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin’den ve Uzakdoğu’dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye’ye ilgisinin old..
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu
Dünya

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'un Erdoğan sözleri olay oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak ..
İran'da ölü sayısı 11 oldu
Dünya

İran'da ölü sayısı 11 oldu

İran'ın başkenti Tahran'daki çığ felaketinde ölenlerin sayısı 11 oldu.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay