Körfez hep lafta: "Körfez ülkeleri ortak bir para birimi oluştursa dolar titrer"

Sputnik'e konuşan el-Arayar, "Körfez ülkelerinin karşılıklı ödemelerde rial, dinar veya dirham olsması, yerel paralara geçmeleri için bir sebep görmüyorum görmüyorum. Bunlar çok güçlü para birimleri ve dolar ile bağlantılılar. Para biriminin adı önemli değil. Önemli olan tanınması ve güçlü bir ekonomi tarafından temin edilmesi" dedi.

ÇİN BİLE DOLARLA TİCARET YAPIYOR

ABD'nin çeşitlilik gösteren güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve para birimlerinin dünya çapında tanınıp kabul edildiğini belirten el-Arayar, "ABD üretim, tarım, turizm alanlarında dünya lideri. Çin bile onlarla dolarla ticaret yapıyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye'deki mevcut krizin sebebi olarak, ekonomisinin yabancı yatırımlar temelinde inşa edilmesini gösteren el-Arayar, "Yatırımcılar Türk istikrarından şüphe eder etmez paralarını geri çekti. Bu durum daha önce 1990'lı yıllarda Malezya'da da yaşanmıştı. Bugün yaşananlardan Türkiye'nin kendisi suçlu" yorumunda bulundu.

GÜVEN GERİ GETİRİLMELİ

Ruble veya başka parayla ödemelere geçişin Türkiye'yi kurtarmayacağını dile getiren el-Arayar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk ekonomisine 'güveni' geri getirmek lazım. Çeşitlendirmeye ihtiyaç var, sadece yabancı yatırımcılara güvenilmemeli. Paralar, örneğin emlak ve altyapı gibi uzun vadeli olmayan alanlara yönlendirilmişti. Tüm bunlar beklenen etki yaratmadı".

'KÖRFEZ EKONOMİLERİ ABD'YE SIKI SIKIYA BAĞLI'

Diğer yandan Mısırlı ekonomi uzmanı Muhammed Abdül Cevad, Körfez ülkelerinin ABD'ye sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve isteseler bile durumu değiştirmenin onlar için çok zor olacağını dile getirdi.



Sputnik'e konuşan Abdül Cevad, "Tek başına dolardan vazgeçmek çok zor. Ama eğer Körfez ülkeleri bunu ortaklaşa yapma kararı alırlarsa, ortak para birimini oluştururlarsa bunun büyük etkisi olur ve ileriye dönük büyük bir ivme olur. Bu adım, Körfez bölgesini küresel ekonomik liderler arasına çıkarır" yorumunda bulundu.

'BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN EKONOMİLERİ BÜYÜK ORANDA PETROLE BAĞLI'

Avrupa ülkelerinin, 42 dili, farklı dinleri, politik çizgileri, monarşileri ve cumhuriyetleri tek çatı altında toplayan Avrupa Birliği şeklinde toplandığını söyleyen Mısırlı uzman, "Onlar kendi dövizleri Euro'yu çıkardı. Bu paraları dolarla rekabet ediyor ve hatta onu geride bıraktı. Körfez ülkelerini birleştirmek çok daha kolay olur ve bu ülkeler, birleştikten sonra AB'ye göre çok daha büyük ekonomik güce sahip olur, zira bazı Avrupa ülkelerinin ekonomileri büyük oranda petrole bağlı" dedi.



Abdül Cevad, "Eğer Körfez ülkeleri ortak para birimini oluşturursa dolar titrer" diye altını çizdi.