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Aktüel

Körfez Belediyesinden spor salonlarına hijyen desteği

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve 1 Temmuz itibari ile faaliyete geçmesi beklenen spor salonlarına, Körfez Belediyesi tarafından hijyen seti dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:15:39 -
Körfez Belediyesinden spor salonlarına hijyen desteği

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve 1 Temmuz itibari ile faaliyete geçmesi beklenen spor salonlarına, Körfez Belediyesi tarafından hijyen seti dağıtıldı.


Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ve alınan tedbirler kapsamında uzun süredir kapalı olan spor salonları, Bakanlıklardan gelen açıklamaya göre tekrar hizmet vermeye başlayacak. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi, spor salonlarına hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

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