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Körfez Belediyesi'nde ateş açan işçi serbest kaldı

Kocaeli'de Körfez Belediyesi'nde avans talebinin kabul edilmemesi üzerine kurusıkı silahla ateş eden şahıs serbest bırakıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:39
Körfez Belediyesi'nde ateş açan işçi serbest kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, avans isteği talebinin kabul edilmemesi üzerine belediye binasında kurusıkı tabanca ile ateş açan İbrahim Ç., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Körfez Belediyesi binasında meydana geldi. İddiaya göre, Körfez Belediyesi'ne bağlı Körpaş A.Ş.'de çalışan İbrahim Ç., belediye binasına gelerek Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek istedi. İsmail Baran'ın dışarıda bulunduğunu öğrenen İbrahim Ç. üzerinde bulunan kurusıkı tabanca ile ateş açtı. Korkuya neden olan İbrahim Ç., belediye binasına gelen polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Maaşında yer alan haciz, ayda bir defaya mahsus verilen avans nedeniyle diğer avans talebi kabul edilmeyen İbrahim Ç.'nin emniyette ifadesi alındı. Bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Ç., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:39
  1. Kocaeli
  2. Körfez Belediyesi
  3. Ataş açan işçi serbest kaldı

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