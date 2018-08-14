Kore Gazisi törenle ebediyete uğurlandı

Kütahya Tavşanlılı Kore GazisiHalil Gündüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Kore Gazisi için Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle taşınarak mezarlığa götürüldü.

Cenaze Namazını Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırırken, cenazeye Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Atabay, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Atabay, büyük fedakarlıklar göstererek Kore'de çarpışan gazimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi. Ayrıca son yolculuğunda Gazi Halil Gündüz'ü Kore ve Kıbrıs Gazileri de yalnız bırakmadı.