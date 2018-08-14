THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Kore Gazisi törenle ebediyete uğurlandı

Kütahya'da 87 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Gündüz, kılınan cenaze namazının ardından Kore ve Kıbrıs Gazilerinin de katıldığı askeri törenle defnedildi.

14 Ağustos 2018 Salı 12:21
Kore Gazisi törenle ebediyete uğurlandı

Kütahya Tavşanlılı Kore GazisiHalil Gündüz, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Kore Gazisi için Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından naaşı askeri törenle taşınarak mezarlığa götürüldü.

Cenaze Namazını Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy kıldırırken, cenazeye Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Atabay, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcısı Mehmet Atabay, büyük fedakarlıklar göstererek Kore'de çarpışan gazimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diledi. Ayrıca son yolculuğunda Gazi Halil GündüzKore ve Kıbrıs Gazileri de yalnız bırakmadı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 12:21
  1. Kütahya
  2. Kore Gazisi
  3. Halil Gündüz
  4. Ulu Cami
  5. Tavşanlı Müftüsü Hüseyin Aksoy
  6. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara
  7. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Atabay
  8. Kıbrıs Gazileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa başlayanlar var'
    1. 'Fırsatçılık yaparak stokçuluğa..
    2. Apple satışı Türkiye'de yasaklanacak mı?
    3. Edirne’de 34 kaçak göçmen yakalandı!
    4. Galatasaray ve Beşiktaş arasında yılın..
    5. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?
    6. Bakan Soylu yurt içindeki terörist..
    7. İPhone satışı yasaklanıyor mu?
    8. Süleyman Soylu: Şu anda yurt içinde..
    9. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    10. Eylem hazırlığındaki 9 PKK'lı yakalandı!
    11. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya vize..
    12. İstanbul Adalar kurban satış ve kesim..
    13. MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı..
    14. Gazi maaşlarını devlete hibe ettiler
    15. Büyükçekmece kurban satış yeri 2018
    16. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    17. Avcılar 2018 kurban kesim yeri Avcılar..
    18. Van’da terör operasyonu: 15 kişi..
    19. İşte iPhone yerine tercih edilebilecek..
    20. İmran Han'dan Türkiye açıklaması
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz
    İtalyan müsteşar uyardı: Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabiliriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018