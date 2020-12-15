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Aktüel Kore gazisi Mısırlı, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Kore gazisi Mısırlı, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:42:38 -
Kore gazisi Mısırlı, son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da vefat eden Kore gazisi Hamit Mısırlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan Melekli Camisi'ndeki cenaze törenine, Mısırlı'nın yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu da katıldı.

Vali Ustaoğlu, Mısırlı'nın yakınlarına taziyelerini iletti.

Mısırlı'nın cenazesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kılınan namazın ardından aynı bölgedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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