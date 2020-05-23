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Aktüel

Kore gazisi Ballı, Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 14:01:24 -
Kore gazisi Ballı, Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Karazor Ballı'nın cenazesi, törenle defnedildi.

Kore gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Karaman Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Ballı'nın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine, Ballı'nın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Servet Türegün de katıldı.

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