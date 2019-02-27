Kordon kanı nedir? | Kordon kanı saklama ne işe yarar? Özellikle son zamanlarda çok konuşulan bir konu da kordon kanı saklaması mevzusu. Peki, kordon kanı nedir? Kordon kanı saklama ne işe yarar? İşte yaklaşık 16 yıl boyunca saklanabilen kordon kanı hakkında merak edilenler...

Özellikle son zamanlarda çok konuşulan bir konu da kordon kanı saklaması mevzusu. Peki, kordon kanı nedir? Kordon kanı saklama ne işe yarar? İşte yaklaşık 16 yıl boyunca saklanabilen kordon kanı hakkında merak edilenler... Kordon kanı nedir? Bebek rahim içerisinde yaşarken kordon bağı ile besin ve oksijen almasını sağlayan plasentaya bağlı haldedir. Doğumdan sonra plasenta rahimden dışarı atılır. Plasenta ve göbek kordonu arasındaki kana da kordon kanı denir. Kordon kanı saklama ne işe yarar? Kordon kanı saklaması özellikle bebeğin ileride yaşayabileceği kemik iliği nakli durumunda faydalı olacaktır. Ayrıca aşağıdaki hastalıkların tedavisinde de yardımcıdır. -Çocukluk çağı lösemi ve lenfomaları -Thalessemi (Akdeniz anemisi) -Aplastik anemiler (kemik iliğinde hücre üretiminin olmaması) -Orak hücreli anemi (Sickle cell anemi) -Amegakaryositik trombositopeni -Nöroblastom

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.