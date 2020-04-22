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Spor

Korcan Çelikay'ın acı günü

MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisinin babaannesi vefat etti

2020-04-22 11:35:01 -
Korcan Çelikay'ın acı günü

ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay'ın babaannesinin vefat ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki file bekçisinin babaannesinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Kalecimiz Korcan Çelikay'ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kalecimiz Korcan Çelikay ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.


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