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Koray Aydın'ın 'Bahçeli' gafına MHP'den ilk tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Koray Aydın'ın Meral Akşener'in göreve yeniden döneceğini açıklamak üzere mikrofona gelip "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin açıklamada bulundu. Yalçın, "Yuhalayanlar liderimizi mi Aydın'ı mı yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:19
Koray Aydın'ın 'Bahçeli' gafına MHP'den ilk tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , Koray Adın'ın dünkü "Liderimiz Devlet Bahçeli " gafının yuhalanmasına tepki gösterdi. Yalçın, "Yuhalayanlar liderimizi mi Koray Aydın 'ı mı yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:19
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