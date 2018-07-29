Koray Aydın'ın 'Bahçeli' gafına MHP'den ilk tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Koray Aydın'ın Meral Akşener'in göreve yeniden döneceğini açıklamak üzere mikrofona gelip "Liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin açıklamada bulundu. Yalçın, "Yuhalayanlar liderimizi mi Aydın'ı mı yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.29 Temmuz 2018 Pazar 15:19
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , Koray Adın'ın dünkü "Liderimiz Devlet Bahçeli " gafının yuhalanmasına tepki gösterdi. Yalçın, "Yuhalayanlar liderimizi mi Koray Aydın 'ı mı yuhaladı? İçeride kumpas mı kuruldu? Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.
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