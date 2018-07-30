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Koray Aydın'dan 'Bahçeli' gafı ile ilgili açıklama

İP Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumartesi günü Meral Akşener’in evinin önünde yaptığı, "liderimiz Devlet Bahçeli" gafına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:02
Koray Aydın'dan 'Bahçeli' gafı ile ilgili açıklama

Koray Aydın, "Geride kaldı. Semih Yalçın cevap vereceğimiz bir muhatabımız değil. Onun işi gücü yok. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın. Pek ciddiye almış bir haliniz var. Onun görevi mikserlik. Ona böyle bir görev yüklenmiş. Ciddiye almayın" idafelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "liderimiz Devlet Bahçeli" gafına tepki göstermişti. Yalçın, "Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP Lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir" demişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 14:02
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