Kör olasın İsrail!

Terör devleti İsrail ordusunun 17 Kasım’da işgal altındaki Batı Yaka’nın Kalendiya Mülteci Kampına düzenlediği baskın 15 yaşındaki Filistinli Beşşar Alyan’ın sağ gözünü kaybetmesine yol açtı. Filistinli çocuk, askerlerin kullandığı plastik mermilerden birinin gözüne isabet etmesi sonucu görme yeteneğini yitirdi. Beşşar, “İsrail askerleri kampa baskın yaptığında okuldan eve dönüyordum. Tam o sırada Filistinlilerle işgalciler arasında arbede çıktı. Göz yaşartıcı gaz bombalarından dolayı kamptaki mescide sığındım. Oradan çıkıp eve dönme fırsatı olduğunu düşündüm. Tam dışarı çıktığım anda vuruldum” ifadelerini kullandı. Beşşar, “Gözümü kaybettiğim haberi başımdan aşağı yıldırım gibi indi. Gözünüzü kaybetmek ne demek anlıyorsunuz değil mi?” sözleriyle hislerini anlattı. İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli çocuk, tüm bu zorluklara rağmen İsrail işgalinin iradelerini kıramayacağını, gözünü kaybetse de azmini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini vurguladı.

“İşgalciler hayalimi öldüremeyecek”

Küçüklüğünden beri mühendislik eğitimi almayı hayal ettiğini dile getiren Beşşar, “Yaralanmama rağmen hayalimi gerçekleştireceğim, işgal güçleri benim hayalimi öldüremeyecek” dedi.