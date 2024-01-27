Kör kalma riskine rağmen ille de mavi göz dedi
Güzelleşmek uğruna yapılan bu ameliyatlarla birlikte birçok kişi göz rengini de değiştirmek için ameliyat olmaya başladı. Göz rengi değiştirme operasyonlarında ise kör kalma olasılığı bilinmekte. Buna rağmen mavi göz için ameliyat olan adam isteğine kavuştu.
Son yıllarda artan estetik ameliyatlardan biri de göz rengini değiştirmek üzerine yapılan ameliyatlar oldu. Gözün renk pigmentleriyle oynanan bu ameliyatta, kahverengi ve koyu renge sahip kişiler, yeşil ve mavi gibi tonlarda göze kavuşmayı hedefliyor. Bu ameliyatların gözlere ilerleyen zamanlarda zarar verebileceği söylemlerine karşın bir erkek mavi gözlü olabilmek için ameliyat oldu. Kahverengi gözleri olan erkek, ameliyat sonrası buz mavisi gözlere sahip oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ameliyat sonrası komplikasyonlara ve hatta görme bozukluğu gibi risklere dikkat çekti.
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