Köprüyü geçmeden kendilerini ele veriyorlar! Kılıçdaroğlu’nun gazetesinde ‘şeriat’ geliyor yaygarası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “helalleşelim” çıkışında bulunurken gazetesi Cumhuriyet’te “şeriat” üzerinden Müslümanlar hedef gösterilmeye devam ediliyor.

“Hata yaptık” demişti!

Daha önce “bir metrelik bez parçası” olarak başörtüsünü tanımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında, helalleşme çıkışına ilişkin konuşmuş ve “Hata yaptık. Başörtülü kızlar, üniversiteye giderken alınmadıklarında itiraz etmedik" demişti.

“Hiçbir kazanım ellerinizden alınmayacak”

Kılıçdaroğlu yine bir başka konuşmasında, “Zaman zaman soruyorlar, ‘Acaba CHP iktidar olduğunda kazanımlar ellerimizden alınır mı?’ diye. Hiçbir kazanım ellerinizden alınmadığı gibi yeni kazanımlara sahip olacaksınız” açıklamasında bulunmuştu.

Köprüyü geçmeden kendilerini ele veriyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimden oy devşirmek için sürekli şirin gözükmeye çalışsa da yandaş gazeteler ve gazetecilerin söylemleri daha köprüyü geçmeden ele verdiğine dikkat çekiliyor.

28 Şubat’ın tetikçisi ve İslam düşmanı Cumhuriyet yazarı Erdal Atabek, “2022 yılına kimlerle girdik?..” başlıklı yazısında “şeriat” korkusunu köşesine işte böyle taşıdı:

ŞERİATA DOĞRU ADIM ADIM

Türkiye -şimdilik- biçimsel demokrasi kuralları içinde görünse de iktidar şeriat yolunda adım adım yürüyor.

Tarikatlar ve Cemaatler iktidar içinde artık daha etkili.

Ayasofya bu baskılarla müze olmaktan çıkarılıp ibadete açıldı.

Açılışta Diyanet İşleri Başkanı, fetih anlamında kılıçla hutbe okudu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yapılanları biz yapmıyoruz, Allah yaptırıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, faizden söz ederken “Nas ne diyorsa onu yaparız” diye dinsel hükmü işaret etti.

Dinci iktidar yaptığı her şeyi “dinle ilişkilendirip” her türlü eleştiriyi “dine hakaret” sayıp susturma yoluna gidiyor.

Yeni yılın ilk günlerinde Diyanet İşleri Başkanı, 4-7 yaş arasındaki çocuklara “Kuran kursu” uygulamasını yapacak yuvayı açtı. Bu uygulamayı eleştiren CHP Sözcüsü Özgür Özel, hemen “din uygulamalarına karşı çıkıyorlar” diye tehdit edildi.

Oysa, pedagoji bilimi bu uygulamanın yanlış olduğunu kanıtlarla ortaya koyuyor.

Ama işte, konu “dinle ilişkili kılınınca”, “Siz dinsiz misiniz?” tehdidi hazır.

Şeriata doğru adım adım yol alınıyor.

Tarikat ve cemaatlere kimse dokunamıyor.

Ey Atatürk, büyük Atatürk, olmadığın öyle belli ki.



