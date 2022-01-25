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Yaşam Köprüler ne zaman açılacak? 15 Temmuz, FSM köprüsü açıldı mı?
Yaşam

Köprüler ne zaman açılacak? 15 Temmuz, FSM köprüsü açıldı mı?

Boğaz köprüsü geçişler kapalı mı? İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik pek çok noktada durdu. Vatandaşların saat 13.00’e kadar özel araçlarıyla dışarı çıkması yasak. Yasak bittikten sonra köprüleri kullanmak zorunda olanlar ise yolların köprülerin ne zaman açılacağını merak ediyor

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:57:00 -
Köprüler ne zaman açılacak? 15 Temmuz, FSM köprüsü açıldı mı?

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafikte ciddi sorunlar yaşanıyor. Peki, 15 Temmuz köprüsü, Boğaz Köprüsü açık mı?

Köprüler ne zaman açılacak? 15 Temmuz, FSM köprüsü açıldı mı?

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mega kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşadık. Yolda kalan vatandaşlarımız çok sıkıntılı süreç yaşadılar. Karayolları olarak 68 kilometre yol ağındaki işletmemiz devam ederken 4700 kilometre yol ağında da çok özverili çalışma yapıldı. Olumsuz hava koşulları etkisi altında 11 bin vatandaşımız bu mücadeleyi verdi. Süreç sıkıntılı geçti. Mahmutbey ile Hadımköy kavşağı arasında trafik önemli bir zamanda durdu. Yassıören ve Çatalca arasında da sıkıntılar yaşadık. Bu bölgelerdeki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor. Köprülerde 13.00 itibarıyla geçişlere izin vereceğiz, ağır araçlar için bekleyeceğiz. Marmaray bu gece ve yarın gece de ücretsiz hizmete devam edecek. Zor iklim koşulları dün kadar olmasa da devam edecek. Olağanüstü hal koşulları bizim için devam ediyor” dedi.

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