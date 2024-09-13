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Gündem Köprüden uçan araç dik şekilde asılı kaldı
Gündem

Köprüden uçan araç dik şekilde asılı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-09-13 18:17:00 - 2024-09-13 18:27:16

Malatya'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil köprü korkuluklarını kırarak aşağı uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada araç dik şekilde asılı kaldı.

Kaza, 11.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şehir Mezarlığı istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 HF 6550 plakalı araç sürücünün kontrolünden çıkarak çarptığı köprü korkuluklarını kırıp aşağı uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada araç dik durarak askıda kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Dik bir şekilde duran araçta çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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