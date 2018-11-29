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Köprüden çaya atlayarak intihar etti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kadın, Kelkit Çayı üzerindeki Karayaka Köprüsü'nden atlayarak yaşamına son verdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:46
Köprüden çaya atlayarak intihar etti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kimliği öğrenilemeyen kadın, köprüden Kelkit Çayı'na atlayarak, yaşamına son verdi.

Dün saat 11.00 sıralarında henüz kimliği öğrenilemeyen 60 yaşlarında kadın, Kelkit Çayı üzerindeki Karayaka Köprüsü'ne geldi. Korkuluklara çıkan kadın, kendini Kelkit Çayı'na bıraktı. Otomobiliyle köprüden geçerken olayı gören Harun Duman, hemen suya girdi. Yüzerek ulaştığı kadını, sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının ayakkabıları, başörtüsü ve baston olarak kullandığı tahta parçası, köprü korkulukları yanında bulundu.

'Kalp masajı ve suni teneffüs yaptım'

Balık tutmaya giderken olaya tanık olan Harun Duman, ''Kadın sudaydı. Koştum suya girdim. Baygın haldeydi. Sudan çıkarttım, nabzına baktım. Kalp masajı, suni teneffüs derken kadını kendine getirdim. Su yutmuştu. Suyu boşalttım. O ara kendindeydi. Sonra sağlıkçılar geldi'' dedi. Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve intihar nedenini araştırıyor.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:46
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  5. Köprüden çaya atlayarak intihar etti
  6. Karayaka Köprüsü

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