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Köprüden atlayan kadın böyle kurtarıldı

Haliç'te denize atlayan 21 yaşındaki kadın, peşinden denize atlayan bir genç tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:32

Haliç'te denize atlayan 21 yaşındaki kadın, peşinden denize atlayan bir genç tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da 21 yaşındaki Şirin B. Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı. O sırada metroya giden Yusuf Muhsin Kaya, Şirin B.'nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı.

Sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kızı kurtarmak için denize atlayan Yusuf Muhsin Kaya deniz polisinin de yardımıyla genç kızı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından Şirin B.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Şirin B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kamerada

Günün kahramanı Yusuf Muhsin Kaya'nın kadını kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Köprüdeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla denizde çırpınan kadını çekmeye başladı. O an Yusuf Metin Kaya'nın suya atlaması da cep telefonu kaydına girerken, Kaya'nın kadına doğru yüzdüğü görüldü.

"Suya atlayıp çıkardım"

Yusuf Muhsin Kaya, "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladı.' dedi. Bir abi suya atlıyordu. Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım. İki üç dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarıya çekti baya dalga vardı. Ben kulüpte yüzüyorum ona güvenerek atladım. Yüzme bilmesem atlamam. Onun şiddetiyle başımı çarptım. Biraz başım ağrıyor. Baya su yutmuştu, boğulma aşamasındaydı." dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:32
  1. İstanbul
  2. Yusuf Muhsin Kaya

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