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Gündem Köprüde skandal ötesi görüntüler! Motosiklet sürücülerine ibret olsun
Gündem

Köprüde skandal ötesi görüntüler! Motosiklet sürücülerine ibret olsun

Yeniakit Publisher
2023-09-16 14:30:00 -

Adana’da bir şahsın motosikleti ile köprüde yaptığı akrobatik hareketler pahalıya patladı. Şahsa işlem yapılırken motosikleti trafikten men edildi.

Adana polis ekipleri, sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan bir şahsın motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaptığı görüntüyü inceledi. Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikleti ile akrobatik hareketler yapan sürücü tespit etti.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince işlem yapılırken, motosiklet trafikten men edildi.

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