Köprüde rüzgâra karşı millî çözüm

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Pek çok açıdan ilkleri bünyesinde barındıran köprü, rüzgâra karşı geliştirilen yerli ve milli çözüm ile de dikkat çekiyor. Türkiye’nin en fazla rüzgâr alan bölgesi olan Çanakkale Boğazı’na yapılan köprü, yıl boyu kesintisiz esen rüzgârı dizginleyecek yerli yapım rüzgâr bariyerleri ile adeta “Rüzgâr nehrinden geçen rüzgârsız köprü” olma özelliği ile de anılacak.

Sağlamlığını ispat etti

Özgün ve milli rüzgâr bariyerlerini üreterek köprüye uygulayan Yente Makine A.Ş Genel Müdürü Abdurrahman Yavuz, Akit’e yaptığı özel açıklamada, şunları anlattı: “Bu rüzgâr nehrinde araçların konforlu geçmesi için 4 metre yüksekliğinde 8750 metre rüzgâr bariyeri köprüye takılmıştır. 20 mm kalınlığında 4 metre boyunda şeffaf panelleri Dünya’da sadece 2 firma üretebilirken, Yente bu panelleri tamamen yerli olarak üretmiş, ayrıca kendi tesislerinde ısıl işlem ile şekillendirmiştir. Özel şeffaf malzemenin Yente Makine tasarımı özel fırınlarında bükülerek üretilen bu rüzgâr bariyerleri sayesinde köprüden geçen araçlarda savrulma azalmakta ve sürüş rahatlığı artmaktadır. Rüzgâr bariyerlerinin özgün tasarımı sayesinde, hem köprüde aşırı rüzgâr yükü oluşmuyor, hem de rüzgâr direnci bir miktar kırılıyor. Köprü dizayn sırasında rüzgâr tüneli testlerine tabi tutuldu. Bu testlerde çeşitli rüzgâr hızlarında ve rüzgâr yönlerinde simüle edilen köprü modeli, sağlamlığını ispat etti.”