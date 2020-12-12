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Yerel Köprüde kısıtlama denetiminde uzun kuyruklar oluştu
Yerel

Köprüde kısıtlama denetiminde uzun kuyruklar oluştu

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Yapılan denetimler trafiğin aksamasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:11:00 -
Köprüde kısıtlama denetiminde uzun kuyruklar oluştu

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci kez uygulandığını hafta sonunda İstanbul'da da denetimler artırıldı.

Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.

Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti.

 

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