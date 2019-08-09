0553 313 94 23

Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Kızıksa köprüsünün yenisi yapılmak üzere yıkılması üzerine sürücüler mağduriyet yaşıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:26
Köprü yıkıldı, sürücüler isyan etti

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Kızıksa köprüsünün yenisi yapılmak üzere yıkılması üzerine sürücüler mağduriyet yaşıyor.


Kızıksa Mahallesine giden yol üzerinde bulunan Kocaçay’ın üzerindeki köprü, ekonomik ömrünü yitirmesinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir köprü yapmak için yıkıldı. Geçtiğimiz Şubat ayında inşasına başlanan köprü inşaatı durunca sürücüler ve Kızıksa halkı tepki gösterdi. Köprünün yıkılmasıyla birlikte oldukça tehlikeli ve dar olan Sedde üzerindeki toprak yolu kullanan sürücüler, her an uçuruma yuvarlanma korkusu yaşamakla birlikte araçlarının büyük oranda zarar gördüğünü açıkladılar.


Kızıksa Mahallesi Muhtarı Kamil Çakır, "Vatandaşlara yalan söylemeye bıktım, yalan bulamıyorum artık. Madem köprüyü bu kadar sürede yapmayacaklardı niye eski köprümüzü yıktılar? En azından bu rezilliği çekmezdik. Oldukça dar olan toprak yolda yağmur yağmasın diye dua ediyoruz, yağmur yağdığı anda zaten gitmemiz mümkün değil. Allah rızası için bizim köprümüzü bir an önce yapıp hizmete açsınlar. Birilerinin uçuruma yuvarlanıp ölmesini mi bekliyorlar? Yetkili birileri gelip benim mahalle halkına açıklama yapsın” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol sezonu kur’aları çekildi
    1. Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol..
    2. Fatih’de iş adamının parasını alıp..
    3. Özel sporculardan masa tenisinde 1..
    4. Kulağına giren kelebek hastanede..
    5. Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya..
    6. Bileyicilerde Kurban Bayramı..
    7. Vestel'den Kurban Bayramı'na özel..
    8. Kurban etini 24 saat geçmeden..
    9. Sürücüsü kalp krizi geçiren tır..
    10. Kazım Kurt, Halk Merkete bağış yapan..
    11. ABD'de gözaltına alınan göçmenler
    12. Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri..
    13. Hong Kong’da Çin yanlıları gösteri..
    14. Yemen'de Husi liderin kardeşi öldürüldü
    15. Mersin Barosu, tüketicileri hakları..
    16. Sinop’ta ot yangını
    17. Çin: “ABD’nin Venezuela’nın iç..
    18. Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu..
    19. Vali Çakacak’ın ‘Kurban Bayramı’..
    20. Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!