Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.

Otoyol ve köprü ücretlerine ortalama yüzde 20 zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Zamların 7 Ekim'den itibaren geçerli olacağı belirtildi. Enflasyon tek haneye düştü Geçtiğimiz günlerde, Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Eylülde enflasyon tek haneye düşmüş ve son 1 yıllık enflasyon yüzde 9,26'ya gerilemişti.

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