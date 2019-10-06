Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.06 Ekim 2019 Pazar 21:16
Otoyol ve köprü ücretlerine ortalama yüzde 20 zam geldi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Zamların 7 Ekim'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Enflasyon tek haneye düştü
Geçtiğimiz günlerde, Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Eylülde enflasyon tek haneye düşmüş ve son 1 yıllık enflasyon yüzde 9,26'ya gerilemişti.
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