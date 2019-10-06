0553 313 94 23

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu.

06 Ekim 2019 Pazar 21:16
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı

Otoyol ve köprü ücretlerine ortalama yüzde 20 zam geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde ortalama yüzde 20 zam yapıldığını açıkladı. Zamların 7 Ekim'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Enflasyon tek haneye düştü

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Eylülde enflasyon tek haneye düşmüş ve son 1 yıllık enflasyon yüzde 9,26'ya gerilemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 21:16
  1. köprü ve otoyol ücretleri
  2. köprü ve otoyol ücretleri zam

YORUM YAZ

  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah13 dk önce
    Hükümet değil de Kılıçdaroğlunun CHP si yapmıştır zammı.
  • ÖzgünÖzgün23 dk önce
    Milleti saf yerine koymayın.Enflasyon oyununu kimse yemedi.Düşmesine rağmenmiş,sanki düştü.
  • dumanlıdumanlı28 dk önce
    Karayolları Genel Müdürlüğü zam yapmış. İndirim olsaydı Cumhurbaşkanı yaptı derdiniz.
  • gökhangökhan29 dk önce
    akit nasıl mutlumusun, akp yi savunmaya devam edin.baş yazar soytarı ali açıklasın.kesin haklı çıkar
  • Aziz MetinAziz Metin29 dk önce
    Demek ki enflasyonun tek haneye indiği yalan. Hani faiz ile enflasyon doğru orantılıydı? Hükumet kendisiyle çelişiyor bir çok konuda olduğu gibi. Doğalgaza yüzde 60, sair faturalara hakeza.
  • ağzı yananağzı yanan30 dk önce
    akpnin yanlış politikalarına karşı çıktığız zaman bizi hainlik, fetöcü ve terörist olarak suçlayan akp seçmeni keşke bu zamlar sadece sizi etkilese inanın akp eleştirmeyiz. ama sizin yanlış oylarınız ve seçimleriniz yüzünden bizimde ağzımız yanıyor uykumuz kaçıyor ve cebimiz deliniyor..o yüzde tüm zamlar sizi etkilesin. tüm zamlar siz yağmur gibi yağsın yeter ki bize dokunmayın.
  • Tata TongaTata Tonga44 dk önce
    hayret.. zammı imamoğlu yapmamış mı?
  • hasanhasan45 dk önce
    zırvaladınız artık

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tüyler ürperten cinayet itirafı
  1. Tüyler ürperten cinayet itirafı
  2. Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
  3. Dorukhan'ı ziyaret eden Burak'tan..
  4. Kral Selman'dan darbeci Sisi'ye..
  5. Trabzonspor, 90'da zafere koştu
  6. İYİ Parti'den İBB'ye tabela tepkisi!
  7. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  8. Süper Lig ekibinde deprem! Kulüp..
  9. Konya’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1..
  10. Süper Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
  11. Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı..
  12. İsrail eylül ayında Kudüs'e yönelik..
  13. 1995 sigorta girişliyim ne zaman..
  14. İstanbullular dikkat! 7 Ekim Pazartesi..
  15. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam..
  16. Tunus'ta genel seçiminde oy verme..
  17. O iPhone modelleri ücretsiz tamir..
  18. Rus milletvekiline ABD'de gözaltı!
  19. 1997 sigorta girişli ne zaman emekli..
  20. Cennete hesapsız girecek 70 bin..
  21. İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
  22. Sınırda dikkat çeken görüntü!
  23. Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş..
  24. Irak'ta flaş gelişme: Bağdat Valisi..
  25. İYİ Parti, HDP ile ittifak şartını..
  26. Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a..
  27. 'Penaltıya kadar Beşiktaş'ın pozisyonu..
  28. Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi..
  29. Avusturya’da silahlı saldırı: 5 ölü
  30. Serebral palsi nedir? 6 Ekim serebral..
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu