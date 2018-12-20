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Köprü para cezası nasıl geri alınır?

Köprü geçişlerinde haberleri olmadan ceza kesilen vatandaşları ilgilendiren son dakika açılaması geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bazı geçişleri yasaklandı. Bu yasaktan haberi olmayan sürücülere 30-35 bin TL ceza gelmiş, ceza yiyen vatandaşlar cezaların affını bekliyordu. Beklenen o af da geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Cezalar affedilecek, paralar geri ödenecek” dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 19:32
Köprü para cezası nasıl geri alınır?

Köprü geçişlerinde haberleri olmadan ceza kesilen vatandaşları ilgilendiren son dakika açılaması geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bazı geçişleri yasaklandı. Bu yasaktan haberi olmayan sürücülere 30-35 bin TL ceza gelmiş, ceza yiyen vatandaşlar cezaların affını bekliyordu. Beklenen o af da geldi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Cezalar affedilecek, paralar geri ödenecek” dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün faaliyete geçişi sonrası, FSM’den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklandı. Söz konusu araçlar, genelde yük taşımacılığından kullanılan hafif ticari araçlar. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine ulaşan tebligatlardan veya sistemden yaptıkları sorgulamadan durumun farkını vardı. Piyasa değeri 30-35 bin lira olan bir araç için gelen ceza tutarı 150-200 bin lirayı buluyor. Her sabah sistemden sorgulama yapan araç sahipleri, sorunun çözümünü bekleniyordu ve o çözüm de geldi. 

Köprü para cezaları ne zaman geri ödenecek?

TBMM Başkanı Binali Yıldırım köprü cezaları konusunda önemli açıklamalarda bulundu. "6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." diyen Yıldırım, "Bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz." diye konuştu. Yıldırım, "Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek." ifadelerini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:33
  1. Köprü para cezaları ne zaman geri ödenecek?
  2. Köprü para cezası nasıl geri alınır?

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