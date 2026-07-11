Köprü kırmızı beyaza büründü: Dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.
İstanbul Valiliği, İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen törende, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı.
Köprüye asılan dev Türk bayrağı, İstanbul Boğazı hattı ve çevre semtlerden de görülebilir hale gelirken, o eşsiz manzara havadan görüntülendi.