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Dünya Köprü inşaatında facia: 17 ölü
Dünya

Köprü inşaatında facia: 17 ölü

Yeniakit Publisher
2023-08-01 12:51:00 -

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde bir otoyoldaki köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde yer alan Samruddhi Otoyolundaki bir köprü inşaatı sırasında vincin devrilmesiyle köprü kirişleri yıkıldı. Kirişlerin altında kalan 17 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Şantiye alanındaki onarım çalışmalarına ise tekrardan başlandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak ölenlerin yakınlarına maddi tazminat ödeneceğini ifade etti.

Samruddhi Otoyolunda son 1 ayda meydana gelen 358 kazada 102 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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