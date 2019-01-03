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Köprü geçişine zam geldi, feribot yeniden kıymete bindi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotların önünde zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, geçiş ücretlerinin uygun olması nedeniyle feribotu tercih ettiklerini söyledi.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:52
Köprü geçişine zam geldi, feribot yeniden kıymete bindi

Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlar, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinin artamasıyla yeniden ilgi görmeye başladı.

Eskihisar iskelesine giden yolda ve iskele önünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. İskelede bulunan görevliler araçları feribotlara doğru yönlendirdi. Osmangazi Köprüsü'nde geçen yıl 71,75 TL olan 1. sınıf araç (otomobil) geçiş ücreti 2019 yılından itibaren 103,05 TL'ye yükselirken, feribotu kullanan otomobil sürücüleri ise tek yön için 55, gidiş-dönüş için ise 100 TL ödüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:52
  1. Yalova
  2. Eskihisar feribot iskelesi
  3. Topçuluar feribot iskelesi
  4. araç kuyrukları

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