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Kopmuş tekerle 100 metre gitti, diğer bariyere çarparak durabildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşak bariyerlerine çarpan ve ön sağ tekeri koptuktan sonra yaklaşık 100 metre giden otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
Kopmuş tekerle 100 metre gitti, diğer bariyere çarparak durabildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşak bariyerlerine çarpan ve ön sağ tekeri koptuktan sonra yaklaşık 100 metre giden otomobilin sürücüsü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.


Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Onur Arab’ın kullandığı 07 BUE 56 plakalı otomobil, Manavgat Sanayi Köprülü Kavşağı girişinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekeri jantıyla birlikte koparak bariyerlerin arasında kalmasına rağmen, otomobil yaklaşık 100 metre ilerideki bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.


Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü Onur Arab otomobilden burnu bile kanamadan çıkarken, köprülü kavşakta trafik uzun süre tek şeritten verildi.


Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin tedavi önerisini kabul etmeyen ve aracın sağ ön koltuğuna geçen Onur Arab, trafik ekiplerine kaza anını anlattı. Arab, yanında giden ve plakasını alamadığı bir otomobilin sollama yaptıktan sonra aniden önüne kırması sonucu bariyerlere çarptığını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:27
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