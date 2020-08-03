Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon büyük başarılar elde eden Başakşehir, Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. İlk müsabakada 1-0 kazanan temsilcimiz, koronavirüs sürecinin dünyada yayılmasının ardından ikinci maçını oynayamamıştı. Peki, Kopenhag Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta?
Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir aynı başarıyı Avrupa arenasında da elde etmek istiyor. Gruptan çıkarak rakiplerini saf dışı bırakan temsilcimiz karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir’de moraller yüksek.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kopenhag-Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta?
5 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacak olan maç saat 19:55’te başlayacak.