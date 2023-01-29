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Aktüel Köpekten kaçan minik çocuk minibüsün altında kalarak can verdi
Aktüel

Köpekten kaçan minik çocuk minibüsün altında kalarak can verdi

Adana'da köpekten kaçarken aniden yola fırlayan 8 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed el Halil, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 14:14:00 - 2023-01-29 14:14:41

Dün Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Suriyeli Ahmed el Halil (8), karşısına çıkan köpeği görünce kaçmaya başladı. Korktuğu için aniden yola atlayan Halil'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Halil'i ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Ahmed el Halil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük çocuğun koşarak yola çıktığı ve minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

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