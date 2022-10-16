Köpektaparın ve sorumsuz belediyelerin ortak suçu: Köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde yaklaşık 30 sahipsiz köpek, girdiği çiftlikte koyun ve keçilere saldırıldı.
Köpeklerin saldırısını geç fark eden çiftlik sahipleri, köpekleri uzaklaştırırken saldırıda 41 küçükbaş hayvan telef oldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme başlattı.
Telef olan hayvanlar iş makinesiyle açılan çukura gömüldü. (İLKHA)