'Köpekperestler'in yeni kurbanı: Üniversite öğrencisinden acı haber!
Batı'nın fonlamasıyla sokakları terörize etme görevi üstlenen ve kamuoyunda "köpekperestler" olarak ifade edilen azgın azınlığın yeni kurbanı üniversite öğrencisi Rabia Kallı oldu. Isparta’da sokak köpeği saldırısından kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Batı tarafından fonlanan 'köpekperest itçiler'in başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkması nedeniyle, her gün yeni bir köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor. Köpek saldırılarında bir çok insan hayatını kaybederken bazıları ise sakat kalarak hayatı kararıyor.
Üniversiteli genç kıza da saldırdı
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, 6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde yürürken sokak köpeklerinin saldırması nedeniyle panikle yola atladı. Bu esnada otomobil çarptı.
5 gündür yoğun bakımda bulunan genç öğrenci hayatını kaybetti
Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hastaneye kaldırıldı. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gören üniversiteliden acı haber geldi.
20 yaşındaki Rabia Kallı, doktorların bütün çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.
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