  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Köpekperestler'in yeni kurbanı: Üniversite öğrencisinden acı haber!
Gündem

'Köpekperestler'in yeni kurbanı: Üniversite öğrencisinden acı haber!

Batı'nın fonlamasıyla sokakları terörize etme görevi üstlenen ve kamuoyunda "köpekperestler" olarak ifade edilen azgın azınlığın yeni kurbanı üniversite öğrencisi Rabia Kallı oldu. Isparta’da sokak köpeği saldırısından kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 20:10:00 -
'Köpekperestler'in yeni kurbanı: Üniversite öğrencisinden acı haber!

Batı tarafından fonlanan 'köpekperest itçiler'in başıboş sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkması nedeniyle, her gün yeni bir köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor. Köpek saldırılarında bir çok insan hayatını kaybederken bazıları ise sakat kalarak hayatı kararıyor.

Üniversiteli genç kıza da saldırdı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, 6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde yürürken sokak köpeklerinin saldırması nedeniyle panikle yola atladı. Bu esnada otomobil çarptı.

5 gündür yoğun bakımda bulunan genç öğrenci hayatını kaybetti

Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hastaneye kaldırıldı. Beş gündür yoğun bakımda tedavi gören üniversiteliden acı haber geldi.

20 yaşındaki Rabia Kallı, doktorların bütün çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya
'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

Gündem

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu
'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu

Gündem

'İtçiler' kına yaksın! Bir köpek saldırısı daha: 2 çocuk hastanelik oldu

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!
Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Gündem

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!
Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Gündem

Bunlar 'hayvansever' değil insanlık düşmanı! Canıyla uğraşan minik Asiye'ye ahlaksızca küfürler savurdular!

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!
Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Gündem

Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Kanı 'itçiler'in elinde! Sokak köpeklerinin kovaladığı minik kız kamyonun altında kaldı
Kanı 'itçiler'in elinde! Sokak köpeklerinin kovaladığı minik kız kamyonun altında kaldı

Gündem

Kanı 'itçiler'in elinde! Sokak köpeklerinin kovaladığı minik kız kamyonun altında kaldı

'İtçiler' bir çocuğun daha hayatını kararttı! Yoğun bakımdaki minik Mahra Pelin'den kötü haber
'İtçiler' bir çocuğun daha hayatını kararttı! Yoğun bakımdaki minik Mahra Pelin'den kötü haber

Gündem

'İtçiler' bir çocuğun daha hayatını kararttı! Yoğun bakımdaki minik Mahra Pelin'den kötü haber

Vatandaşlar soruyor: Sokaklar köpeklerin işgali altında, devlet nerede? 'İtçiler'i kimler koruyor?
Vatandaşlar soruyor: Sokaklar köpeklerin işgali altında, devlet nerede? 'İtçiler'i kimler koruyor?

Gündem

Vatandaşlar soruyor: Sokaklar köpeklerin işgali altında, devlet nerede? 'İtçiler'i kimler koruyor?

Köpekperestlere tepki yağdı!
Köpekperestlere tepki yağdı!

Gündem

Köpekperestlere tepki yağdı!

'İtçiler' sokakları terörize etti, bir çocuğun daha hayatı karardı! Minik Mahra Pelin'den kötü haber!
'İtçiler' sokakları terörize etti, bir çocuğun daha hayatı karardı! Minik Mahra Pelin'den kötü haber!

Gündem

'İtçiler' sokakları terörize etti, bir çocuğun daha hayatı karardı! Minik Mahra Pelin'den kötü haber!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay