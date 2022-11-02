Köpekperestlerin terörize ettiği başıboş köpekler dehşet saçıyor! Isırılan çocuklar kuduz oldu!

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sokak köpeklerinin ısırdığı 2 çocuk, kuduz teşhisiyle Ankara’ya sevk edildi.

İlçenin Göldüzü köyünde yaşayan P.E. (10) ve M.E. (12), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ankara’da tedavi altına alınan çocuklardan M.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, P.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

700 haneli olan ve yüzlerce öğrencisi bulunun ana yol üzerindeki köylerine başıboş köpeklerin sürekli bırakıldığını söyleyen Köy Muhtarı Halis Oruçlu, “Gerçekten bizim köyde oldukça başıboş sokak köpekleri var. Canımız fazla yanmadan devletimiz buna bir çare bulsun” diye konuştu.

Açıklama geldi

Bitlis Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Ekim 2022 tarihinde Adilcevaz’ın Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran M.E. adlı hastanın yapılan fiziki muayenesinde yaklaşık bir ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir” denildi.

Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 26 Ekim 2022’de Kaymakam İsmail Demir’in başkanlığında toplandığı belirtilerek, “Alınan kararlara istinaden 27 Ekim 2022 tarihinde ilçemizde vakanın ikamet ettiği ve çevresinde bulunan 18 köyde ve toplam 19 okulda bin 960 öğrenci taranmıştır. Tarama sonucunda 12 ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan vaka tespit edilmiş ve hastaneye yönlendirilmiştir. 28 Ekim 2022 tarihinde ilçe merkezindeki 5 lisede bin 163 öğrenci ve 90 öğretmene kuduz hakkında eğitim verildi ve okullarda öğrenciler arasında kuduz hastalığı sorgulandı. 24-31 Ekim 2022 tarihleri arasında İZCİ sistemimize düşen toplam 83 vakadan 26’sı ısırılma (köpek-kedi) olup geri kalan 57 vaka ısırılanların şüpheli temaslı vakalardır. İlçemizde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kuduz pozitif saptanmış herhangi bir hayvan bulunmamaktadır. Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde ve bulaşıcı hastalıklar biriminde kullanılan İZCİ sistemi üzerinden günlük vakalar takip edilmekte olup, ısırılanlar ve temaslılar belirlenip aşı takipleri ekiplerimiz ve aile hekimlerince günlük olarak takip edilmektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde 2 vatandaş kuduz aşısı için Adilcevaz Onkoloji Hastanesine başvurmuştur. Bu kişiler aranmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bağışıklama ve profilaksi (koruma) amaçlı aşılamaya alınan tüm kişilerin takibi ilçe hastanemiz ve sağlık müdürlüğümüzce yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.