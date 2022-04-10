Köpekperestlerin ölüye bile saygısı yok!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Başıboş köpek iç güvenlik sorunu haline gelirken köpekperestler de bu soruna tuz biber ekmeye devam ediyor. Başıboş köpek hayatını insan hayatından üstte tutan sözde hayvan severlerin ölüye bile saygısı olmadığı ortaya çıktı. Dr. Yüksel Hoš isimli bir sosyal medya kullanıcısı profilinden yayınladığı bir videoda yaşanan saygısızlığı gözler önüne serdi. Ayrıca videonun açıklama kısmına da yazdıkları ile tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı, “İslam'da mezarlıklara koyunlar bile sokulmaz. Sebebi kabristana saygıdır. Avrupa ülkelerinde de mezarlıklarda hayvan beslemek cezaya tâbidir. Evinde besle. Çünkü orada gömülü insan eti eşeleyecek hayvan riskini getirir. Bu kuralsızlık, aptal bir fon müziği ile şirin gösterilemez. Köpekler doğası gereği bölgesini korur ve yemek yediği alanı bölgesi olarak belirler ve oraya kimseyi yaklaştırmaz. Yaklaşanı ısırır. Pis yemek artıklarını, sevdiklerimizi gömdüğümüz en özel alana, mezarlıklara götüren ve videoyu paylaşan sayfa budur. Yetkililere şikayet ediniz” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda “Sahipsiz hayvanları besliyoruz” yalanı adı altında insanların iyi niyetlerini suistimal edip bağış toplayarak sefa süren birçok merdiven altı yardım kuruluşu ifşa edilirken söz konusu tepki çeken videonun ‘patilibebeklerim’ isimli bir Instagram hesabından yayıldığı tespit edildi. Bu hesabında, “Her gün bir sürü patili çocuğu mamalıyorum. Az çok demeden bana mama desteğinde bulunmak ister misiniz?” diyerek insanlardan bağış toplaması dikkat çekti.