Köpekperestlerin baskIsına boyun eğilmesin!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yaptığı dolandırıcılıklarla nam salan PawGuards’ın kurucusu Erkin Erdoğdu’nun öncülüğünde, Türkiye genelinde gerçekleşen köpek saldırıları ile köpeklerin hangi bölgede daha yoğun olduğuna dair bilgi paylaşan Havrita.com uygulamasının kapatılması için başlatılan provokasyonlar tepki çekmeye devam ediyor.

Vatandaşın riskin nerelerde olduğunu bilmeye hakkı var

“Yüzde yüz haklı olduğumuz bir konu hakkında mücadelemiz devam edecek. Sokakta terör var” diyen Başıboş Köpek Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Başıboş köpek sorunu, çarpıtma ve kara propaganda ile örtbas edilemez boyuttadır. Bu sorun sanal bir dünyada değil herkesin gözü önünde sokaklarda yaşanıyor. Vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Başıboş köpeklerce öldürülen çocuklarımızın konuşulmaması için her ölümden sonra köpekleri zehirleyerek algı oluşturmaya çalışan organize bir kötülükle mücadele ediyoruz. Son 5 ay içinde 16 insanımız köpeklerce öldürüldü, bunun konuşulması gerekiyor. Başıboş köpek sorunu gün gibi ortadadır ve vatandaşlarımızın sorunun nerelerde yoğun yaşandığını ve nerelerde risk olduğunu bilme hakkı vardır. Bu hakkı onlardan almak isteyenler ya gaflet içinde, ya çıkar peşinde ya da insan sevmezdir. Gerçekler gizlenemez” denildi.

Ayrıca binlerce başıboş köpek mağduru da Havrita’nın kapatılmasını isteyen köpekperestlere tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden #HavritaHayatKurtarır diyen mağdurlar, “İnsanları başıboş köpek tehlikesine karşı uyarmanın yanında, #Havrita uygulamasının en önemli işlevi; ülkenin dört bir yanındaki köpek çeteleşmelerini ve saldırılarını ete-kemiğe bürünmüş (inkâr edilemeyecek/yalanlanamayacak) bir biçimde tescillemesidir”, “İnsan canından kıymetli hiçbir şey yoktur!” , “Evet başıboş köpek vahşetleri çok kötü, çok ağır. Ölümler oldu daha ötesi var mı. Öncekileri saymıyorum, son 5 ayda 16 insan öldü. Bu yüzden köpekler toplansın, sahiplenilmeyen köpekleri uyutun”, “Bir çocuğun, bir kadının, bir yaşlının veya bir engellinin sürüsünün ortasında kaldığını bir düşünün! Ey devletim neredesin? Neden toplamıyorsun başıboş köpekleri? Mâsum ve mağdur halkını “sahipsiz” bıraktığını ne zaman fark edeceksin?” ifadelerini kullandılar.