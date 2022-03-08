  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mahra Pelin Pınar'a ilişkin karalama kampanyası başlatan köpekperestlere tepki yağdı!
Gündem

Mahra Pelin Pınar'a ilişkin karalama kampanyası başlatan köpekperestlere tepki yağdı!

Antalya’da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu bacağını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'a ilişkin karalama kampanyası başlatan köpekperestlere tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 16:38:00 - 2022-03-08 16:45:27
Mahra Pelin Pınar'a ilişkin karalama kampanyası başlatan köpekperestlere tepki yağdı!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Antalya’da sokak köpeğinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu bacağını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar'a ilişkin karalama kampanyası başlatan köpekperestlere tepki yağdı.

Sosyal medya üzerinden #MahraMelinPınar başlığında toplanan vatandaşlar, “Bu kıza verecek bir çocukluk borcunuz var toksik köpekperestler. Kızın hayatını bitirdiniz çocukluğunu mahvettiniz, Köpeğe put gibi tapan insanlar yüzünden bir kızımızın bacağını kestiler. Devlet neden sessiz, İtetaparların son kurbanı #MahraMelinPınar seni koruyamadık. Senin geleceğini ruh hastalarının çalmasını engelleyemedik. Ne zaman son bulacak bu katliam. Kaç çocuğumuzun geleceği çalınınca bitecek, Kendinize gelin millet kendinize gelin. 3-5 köpek tapar yüzünden evlatlarımız ölüyor sakat kalıyor. buna izin vermeyin. itiraz edin. ses yükseltin” ifadelerini kullandılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay