'Köpekperestler'den yoğun bakımdaki minik Mahra için alçak saldırı!

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Antalya’nın Serik ilçesinde yolda sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın durumu ciddiyetini hala koruyor.

Kazanın üzerinden 1 hafta geçmesinin ardından konuşan anne Derya Pınar, kızının uyanamadığını belirterek, “Dün solunumu düştü. Tek başına tek bir nefes bile alamıyor. Makineye son seviye oksijen veriyorlar onunla ancak kalbini, iç organlarını hayatta tutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

'Köpekperestler'den alçak sözler!

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren minik Mahra'ya yönelik kendisini "hayvansever" olarak adlandıran ancak kamuoyunda "köpekperest" olarak tanımlanan güruhun alçak saldırısına uğradı.

Daha önce Asiye Ateş'in ailesine dava açma küstahlığını gösteren "köpekperestler"in bu kez mağdur kız çocuğu Mahra Melin Pınar'a alçakça saldırısı şaşırtmadı.

Sokakları terörize eden köpekperestler; Twitter, Ekşi Sözlük ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, bir ayağı kesilen ve 1 haftadır yaşam mücadelesini sürdüren Mahra'ya ağza alınmayacak alçak ifadelerle hakaretlerde bulundu.

İşte onlardan bazıları:

Ne olmuştu?

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin saldırdığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Y.'nin kullandığı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra’nın, geçtiğimiz gün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. Üç günde 3 ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi devam eden Mahra’nın, son olarak 3 gün önce sabah 10.30’da kalbinin durduğu ve 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi.

Mahra'nın şu anda tek başına nefes alamadığı ve hala uyanamadığı belirtiliyor.