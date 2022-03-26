Köpekperestler kanunları tanımayarak ‘suç’ işliyor!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi köpeklerin toplatılmasına en büyük engeli oluştururken, yapılan çalışmalara karşı çıkıp, insan hayatını riske atan başıboş köpeklere kol kanat geren köpekperestler de birçok kanunu hiçe sayarak suç işliyorlar.

Yasakları göz göre göre hiçe sayıyorlar!

Başıboş köpek saldırıları gündemdeki yerini korurken, sözde hayvan savunucuları köpeklerin toplatılmasına karşı çıkmaya devam ediyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi de köpekperestlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Türkiye’de başıboş köpek sayısı net bilinmezken tahmini 10 milyon civarında başıboş köpeğin olduğunu iddia ediliyor. İnsan sağlığını göz ardı eden sözde hayvan severler, olur olmaz yerlerde hayvanları besleyip köpek popülasyonunun artmasına yardım ederken, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlanma Kanunu ve İl Hayvan Koruma Kurulu’nun koyduğu yasakları hiçe sayıyorlar.

Kafasına göre hayvan besleyen suç işliyor!

Evinde köpek beslemek isteyenlere ve köpek alıp canı sıkılınca sokağa atanlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesinde, “Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır” ibaresi bulunmaktadır. Öte yandan ise Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında eğitimi ve hayvanların korunmasına dair yönetmelik kapsamında da, “İzni olmayanlar, İl Hayvan Kurulu’nun belirlediği alanlar dışında, sorumsuzca besleme yapamazlar. Çevre Hukuku gereği ise sağa-sola yemek artığı vb. dökmek yasaktır, suçtur” ibaresine rağmen birçok sözde hayvansever olur olmaz yere köpek mamaları ve artan yemekleri koyarak suç işlemeye devam ediyorlar.