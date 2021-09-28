  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
Yaşam

Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bahçesindeki tavuklara saldıran köpekleri kovalayan yaşlı adam köpeklerin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 00:36:00 -
Köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ahır içerisinde köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Avdancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Göner (75) bahçesindeki tavuklara saldırmak isteyen sahipsiz bir köpeği kovalamak isteyince köpeğin saldırısına uğradı. Kaçtığı ahır içerisinde kapıyı kapatamayınca giren köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam, el ve ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı yaşlı adam, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Yaşlı adamın yakınları, olayın köpek saldırısı sonucu meydana geldiğini anlatırken, "Köpek, tavuklara saldırmış. Herhalde o da üzerine gitmiş, ondan sonra köpek onun üzerine saldırmış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. Emmimi hastaneye getirdik. Köpek ahırın içinde kapalı ve jandarma bekliyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay