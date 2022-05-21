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Medya Köpeklerin saldırısına uğrayan Reha Özcan yürüyemiyor
Medya

Köpeklerin saldırısına uğrayan Reha Özcan yürüyemiyor

Reha Özcan, turne için gittiği Burdur'da çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralandığı için yürüyemeyen oyuncunun dün akşam gerçekleşmesi planlanan oyunu da haziran ayına ertelendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 14:52:00 - 2022-05-21 15:21:52
Köpeklerin saldırısına uğrayan Reha Özcan yürüyemiyor

Oyuncu Reha Özcan, Bir Garip Orhan Veli oyununun turnesi için gittiği Burdur'da köpeklerin saldırısına uğradı.

"Canım hala çok yanıyor

560 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir canlı yayın açarak yaşadıklarını anlatan oyuncu, "Oyun için Burdur turnesine çıktık. Burdur'da köpeklerden kaçarken saldırıya uğradım. Bizim hatamız, köpeklerin hiçbir suçu yok. Koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Oradaki çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bize saldırdı. Biz de kaçtık, kaçarken de sol ayağımdaki alt baldır yaralandı. Orada travmatik bir şey oluştuğu için yürüyemiyorum. Yürüyemediğim için de oyunu sahnede oturarak oynamak zorunda kaldım. Canım hala çok yanıyor" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun yer aldığı Bir Garip Orhan Veli oyununun dün akşam yapılması planlanan gösterimi ise haziran ayına ertelendi.

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