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Yaşam Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar
Yaşam

Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar

Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:30:00 - 2022-02-14 12:34:44

Youtubede yayınlayan bir video, dünya genelinde büyük tepki gördü. Videodaki adamın, iki köpeği timsah dolu suya ittiği anlar yer alıyor. Köpeklerin çaresizliği ise yürek burktu.

Hayvanlarla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan bir kanal tarafından yayınlanan videoda, 2 köpeğin canlı canlı timsahlara yem edildiği anlar yer alıyor.

Videodaki adamın, elindeki sopa ile kenarda duran köpekleri suya ittiği görülüyor. Çaresiz köpekler, suya düşmelerinin üzerinden saniyeler geçmesiyle birlikte timsahlara yem oluyor.

 

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