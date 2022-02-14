Köpekleri canlı canlı timsahlara yem olarak attılar
Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar.
Youtubede yayınlayan bir video, dünya genelinde büyük tepki gördü. Videodaki adamın, iki köpeği timsah dolu suya ittiği anlar yer alıyor. Köpeklerin çaresizliği ise yürek burktu.
Hayvanlarla ilgili çeşitli paylaşımlar yapan bir kanal tarafından yayınlanan videoda, 2 köpeğin canlı canlı timsahlara yem edildiği anlar yer alıyor.
Videodaki adamın, elindeki sopa ile kenarda duran köpekleri suya ittiği görülüyor. Çaresiz köpekler, suya düşmelerinin üzerinden saniyeler geçmesiyle birlikte timsahlara yem oluyor.