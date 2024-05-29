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Sosyal Medya "Köpeklere itlaf iç savaş sebebidir." diyen Sarıyer Gönüllüsü Hayal Yurdaer, parçalanan insanlarla böyle alay etti
Sosyal Medya

"Köpeklere itlaf iç savaş sebebidir." diyen Sarıyer Gönüllüsü Hayal Yurdaer, parçalanan insanlarla böyle alay etti

Yeniakit Publisher
2024-05-29 09:06:00 -
"Köpeklere itlaf iç savaş sebebidir." diyen Sarıyer Gönüllüsü Hayal Yurdaer, parçalanan insanlarla böyle alay etti

Köpeklere itlaf iç savaş sebebidir." diyen Sarıyer Gönüllüsü Hayal Yurdaer, parçalanan insanlarla böyle alay etti.

Sarıyer Gönüllüsü Hayal Yurdaer, "Köpeklere itlaf iç savaş sebebidir." diyerek köpeklerin itlaf edilmesine karşı olduğunu ifade etti. Ancak Yurdaer'in, köpek saldırıları sonucunda mağdur olan insanlarla alay edercesine, "İmdat, imdat köpek beni yiyor, yetişin dostlar." şeklindeki sözleri büyük tepki çekti.

Bu açıklamalar, kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Yurdaer'in bu tutumu, özellikle köpek saldırılarından mağdur olan kişiler ve aileleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

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Yorumlar

murat

Bu insan ve çocuk düşmanlarıda itlaf edilmeli

Sahin

Devlet bu kadar basit.serefsiz bit itci bile bu devletten korkmuyorsa ne hakimler orada otursun nede erdogan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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