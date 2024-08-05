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Yaşam Köpeklerden kaçarken canından oluyordu! Yasaya uymayan CHP'li belediyeler bu görüntüden haz mı alıyorsunuz?
Yaşam

Köpeklerden kaçarken canından oluyordu! Yasaya uymayan CHP'li belediyeler bu görüntüden haz mı alıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2024-08-05 16:38:00 - 2024-08-05 16:50:01

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başıboş köpekler bir kadına saldırdı. Köpeklerin saldırısından kaçan kadın otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olaya tanık olanlar korku dolu anları anlattı.

AK Parti iktidarının başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında hazırladığı tasarı yasalaşırken, CHP'li bazı belediyelerin öncülük ettiği sözde hayvanseverler yasayı uygulamamak için direniyor.

Yasa, CHP ve İP ile DEM tarafından AYM'ye taşınırken tüm bu gelişmelerle birlikte başıboş köpekler toplum hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadın, köpek saldırısından kaçarken İlk otomobilden yara almadan kurtulan kadın, ikinci otomobilin yan aynasına çarparak hafif yaralandı.

'Aracın aynasına çarpıp yere düştü'

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olaya tanık olan vatandaşlar korku dolu anları anlattı. Olay yerinin yakınındaki restoranda çalışan Enes Acek, "Dün burada üzücü bir olay yaşandı, bir hanımefendi karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, köpek saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışırken, araçların içine daldı, bir araçtan kurtuldu ama ikinci aracın aynasına çarptı ve yere düştü. Arkadaşlarla birlikte yardımına koştuk, restoranımızın içine aldık, sakinleştirdik, kolonya sürdük, su içirdik. Daha sonra ambulans çağırdık, ambulansla hastaneye gönderdik” diye konuştu.
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