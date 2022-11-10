Köpeklerden kaçarken arabanın çarptığı çocuğun babası: Başka canlar yanmasın!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun babası, yaptığı açıklamada, “En azından bunlara karşı belediye veya bu hayvansever dernekleri olmak üzere bir el atsalar çok iyi olur. Çünkü bir sürü çocuk geziyor, dolaşıyor. En azından onların canları yanmasın, onlar hayatta kalsın” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaldırımda arkadaşlarıyla birlikte yürüyen Efekan Demir (11), önlerine çıkan köpekten kaçarken otoyola çıktı. Otoyola çıkan Efekan’a, yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Arabanın çarptığı çocuk yoğun bakıma alındı

Köpeklerin çocuğu kovalaması ve yoldan geçen bir otomobilin çocuğa çarpması, çevredeki kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Demir, hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Demir, daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakıma alındı.

“Kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşuyor”

Oğlunun yoğun bakımdan çıktığını ve normal odaya alındığını ifade eden Mehmet Demir, yaptığı açıklamada, "Benim hastam vardı zaten. Üniversite Hastanesinde babam rahatsızdı, onun başındaydım ben. Olayda ben yanında değildim, bana işte telefonla bildirildi. Sokak köpeklerinin saldırısına uğraması sonucu çocuk korkudan dolayı önüne bakmadan, arkasından köpek geliyor mu diye koşmasından dolayı 3. şeritteki araba çarpıyor. O çarpma esnasında savrulmasıyla ciğerleri, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesinin yaptığı müdahaleden sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakımına kaldırdılar. Şükür öyle tehlikeli bir durumu kalmadı. Şu an çocuk yoğun bakımdan çıktı. Müşahede altında şu anda gözlerini açtı, konuşmaya başladı. Kendi halinde kalkmaya da başladı, ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

“En azından onların canları yanmasın”

Baba Demir, açıklamasının devamında, "Bu sokak köpeklerinden dolayı bir sürü can alınıyor zaten, o yolda çok kaza da oluyor. En azından Karayollarının bir bariyer koyması gerektiğini düşünüyorum. Sokakta haddinden fazla köpek var. En azından bunlara karşı belediye veya bu hayvansever dernekleri olmak üzere bir el atsalar çok iyi olur. Çünkü bir sürü çocuklar geziyor, dolaşıyor. En azından onların canları yanmasın, onlar hayatta kalsın. Çünkü benim çocuğum şu anda okulundan da kaldı, okula da gidemiyor. Ben işime gidemiyorum. İşte mağdur bir duruma düşürdü bizi, karşı taraf da aynı şekilde bir mağdur duruma düştü, biz de aynı şekilde yaşadık. Ama şükürler olsun ki çocukta şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yoğun bakımdan çıktı, müşahede altında. Bu hafta sonu da normal odaya geçiş yapacak” diye konuştu.

Hastanenin Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ahmet Yöntem ise, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Gerekli tedavisine başladık, şu anda bilincinde iyileşme mevcut. En kısa sürede tamamen iyileşmesini bekliyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.